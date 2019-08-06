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Рязанские старообрядцы передали посылку знаменитой отшельнице Агафье Лыковой. Об этом в своем Instagram-аккаунте рассказал фотограф ТАСС Александр Рюмин.
Он отметил, что Агафья Карповна смущалась, разбирая подарки, с интересом читала послание от рязанской старообрядческой общины.
«Не ждал узнать, что Агафья, прожив всю жизнь в затворничестве в глухой сибирской тайге, за сотни километров по непроходимому лесу от ближайшего населенного пункта и цивилизации, давно знает „о граде Рязани“ и что „это ух как далека“ от ее родовой таежной заимки», — написал Рюмин.
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