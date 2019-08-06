«Рязаньавтодор» рассказал о содержании областных дорог

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Специалисты АО «
«И это включает в себя не только ремонт дорожного полотна», — отметили в пресс-службе.
Регулярно сотрудники «Рязаньавтодора» устанавливают, окрашивают и моют ограждения и знаки с помощью комбинированных дорожных машин, а автовышка помогает контролировать работу освещения и демонтировать рекламные щиты.
Также содержание включает в себя установку новых остановок, ремонт и окрашивание старых. Для безопасности дорожного движения наносят разметку и устанавливают сигнальные столбики.
«В рамках содержания обочины укрепляются щебнем или асфальтогранулятом, а в летний сезон их регулярно окашивают трактора с роторными косилками», — добавили в пресс-службе.
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После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.