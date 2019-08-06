После ДТП с шестью погибшими рязанская полиция возбудила уголовное дело

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Фото: Издательство «Пресса»
После ДТП с шестью погибшими, которое произошло рано утром 6 августа в Рязанской области, возбудили уголовное дело. Об этом сообщила
Дело завели по части 5 статьи 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.
Напомним, 30-летний водитель микроавтобуса Mercedes Vito, в котором находились граждане Таджикистана,
В результате ДТП водитель и пятеро пассажиров микроавтобуса, среди которых один ребенок, погибли.
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.