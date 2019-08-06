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14:12, 6 августа 2019 175
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Минэкономразвития не поддержало запрет на продажу крепкого алкоголя лицам до 21 года

Минэкономразвития не поддержало запрет на продажу крепкого алкоголя лицам до 21 года

Минэкономразвития не поддержало запрет на продажу напитков с содержанием этилового спирта от 16,5% лицам, не достигшим возраста 21 года. Об этом написал «Коммерсант».

Министерство уверено, что в случае запрета усложнится работа магазинов — без специального софта, который позволил бы подсчитывать крепость напитка на кассе, сотрудникам придется изучать этикетку, на что уходит много времени.

«Такое усложнение работы сотрудников на кассе может привести с одной стороны к росту ошибок продавцов, с другой стороны — к снижению скорости кассового обслуживания покупателей», — сказано в отзыве на законопроект.

По предварительным оценкам, затраты компании на обеспечение кассовых аппаратов необходимым ПО составят более четырех миллионов рублей.


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