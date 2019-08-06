Минэкономразвития не поддержало запрет на продажу крепкого алкоголя лицам до 21 года

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Минэкономразвития не поддержало запрет на продажу напитков с содержанием этилового спирта от 16,5% лицам, не достигшим возраста 21 года. Об этом написал «
Министерство уверено, что в случае запрета усложнится работа магазинов — без специального софта, который позволил бы подсчитывать крепость напитка на кассе, сотрудникам придется изучать этикетку, на что уходит много времени.
«Такое усложнение работы сотрудников на кассе может привести с одной стороны к росту ошибок продавцов, с другой стороны — к снижению скорости кассового обслуживания покупателей», — сказано в отзыве на законопроект.
По предварительным оценкам, затраты компании на обеспечение кассовых аппаратов необходимым ПО составят более четырех миллионов рублей.
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