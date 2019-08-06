RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
Между Москвой и Тамбовом запустят электропоезд «Ласточка». Об этом
Вице-губернатор Арсен Габуев рассказал, что пробные рейсы могут запустить в конце года, регулярно «Ласточка» станет ходить в первом полугодии 2020 года. Ожидается, что в пути пассажиры будут находиться около пяти часов.
Поставить подвижной состав должны до конца года. Чиновники отметили, что нужна подготовка железнодорожной инфраструктуры для отстоя и экипировки поездов.
«Из-за отсутствия электрификации на участке от Тамбова до Мичуринска „Ласточка“ будет добираться на специальной тяге», — отметил Габуев.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьТаджикистан подтвердил гражданство погибших в ДТП с микроавтобусом в Рязанской области
|
cледующая новость →Жителя Тамбова осудят за убийство любовницы
На интерактивной площадке цифрового провайдера гостей ждала фотозона и развлечения для детей, а также демозона сервисов решения «Умный дом».