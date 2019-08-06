Четверых калужских алкоголиков лишили водительских «прав»

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Фото: Pixabay.com
Четверых алкоголиков из Спас-Деменска лишили водительских «прав». Об этом
Водители стояли на наркологическом учете в «Центральной межрайонной больнице №1» с алкогольной зависимостью. Управлять машиной с таким диагнозом запрещено.
Кировский районный суд удовлетворил требования прокурора о прекращении действия водительских «прав».
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