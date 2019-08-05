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В Собинке откроется новая школа на тысячу учеников. Об этом сообщил
Школа откроется 1 сентября в новом микрорайоне на улице Гагарина. Она призвана снять часть нагрузки с действующих образовательных учреждений города, в которых занятия ведутся в две смены. Школа построена в рамках национального проекта «Образование». На ее создание направили 647,6 миллиона рублей.
Просторное трехэтажное здание имеет три блока: для начальной школы, для среднего и старшего звена.
Также предусмотрены спальни и игровые для младших школьников, столовая на 350 мест, большой спортивный зал с душевыми и раздевалками, классы-лаборатории по физике и химии, компьютерные классы, кабинеты иностранного языка, психолога, изостудия, зал для хореографии и тренажерный зал.
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