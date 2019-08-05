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10:05, 5 августа 2019 244
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В рязанской колонии открыли центр для нового вида наказания

В рязанской колонии открыли центр для нового вида наказания

Фото: УФСИН по Рязанской области

В четверг, 1 августа, на базе ИК-7 открылся изолированный участок на 50 мест. Он будет работать как исправительный центр, сообщила пресс-служба регионального УФСИН.

Новый вид уголовного наказания — принудительные работы — на участке начнут применять как альтернативу лишению свободы в случаях, предусмотренных соответствующими статьями УК, за совершение преступления небольшой и средней тяжести или за совершение тяжкого преступления впервые. Возможный срок такого наказания — от двух месяцев до пяти лет.

Осужденные будут работать на предприятиях различных форм собственности с учетом состояния их здоровья и специальности. При этом по приговору в доход государства из их зарплаты удержат от 5 до 20 процентов.

С разрешения руководства отбывающие наказание смогут свободно перемещаться по населенному пункту, пользоваться магазинами, больницами и учреждениями культуры, а в определенных случаях проживать со своими семьями рядом с исправительным центром.

«УФИЦ при ИК-7 — это первый шаг исполнения нового альтернативного вида наказания в регионе», — отметили в пресс-службе.

В конце 2019 года открыть исправительный центр планируют также в Скопинском районе.


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