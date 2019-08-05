В Рязани стартовал международный этап «Авиадартса». Фото

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В Рязани стартовал всеармейский этап соревнований военных летчиков «Авиадартс-2019». Церемония прошла в понедельник, 5 августа, на аэродроме в Дягилеве.
Участников из Белоруссии, Казахстана, Китая и России поприветствовали заместитель главкома воздушно-космических сил генерал-лейтенант Андрей Юдин, вице-губернатор Игорь Греков, а также митрополит Марк и руководители команд участниц турнира.
«Своим мастерством и стремлением к победе вы завоевали право участвовать в заключительном этапе конкурса. Надеюсь, что вы проявите свои лучшие качества, профессионализм и стремление к победе, при этом будете строго соблюдать правила безопасности полетов. Оценивать будем объективно», — заявил Юдин.
Он также отметил, что «Авиадартс» традиционно пройдет на высочайшем уровне и жалоб на судейство, как и в прошлые годы, не будет.
Замкомандующего пожелал летчикам показать лучшие профессиональные качества и пригласил рязанцев на состязания.
Вице-губернатор Игорь Греков назвал проведение «Авиадартса» большой честью для региона с «хорошими и крепкими» воинскими традициями.
«Более сотни лучших летных экипажей продемонстрируют свое мастерство. Рязанская земля — это один героев от древних времен и до наших дней. Наш регион во все времена славился своими военными традициями. Поэтому рязанцы с огромным уважением относится к военнослужащим. От руководства ВВС приходят много хороших отзывов о наших призывниках, а летчики по праву считаются гордостью армии», — добавил он.
Соревнования пройдут среди истребительной, штурмовой, армейской, дальней и военно-транспортной авиации до 17 августа. Российским летчикам в составе 43 экипажей предстоит поразить около 60 уникальных наземных целей. Всего на конкурс прибыло 77 самолетов и вертолетов и 935 человек.
Отметим, летное шоу «Авиамикс» пройдет на полигоне в Дубровичах в субботу, 10 августа. Начало в 10:00, вход свободный.
Программу соревнования можно посмотреть
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После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.