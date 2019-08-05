В центре Рязани «Порше» сбил мужчину

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В центре Рязани Porsche сбил 42-летнего мужчину. Об этом RZN.info рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.
ДТП произошло в субботу, 3 августа, примерно в 19:50, у дома №44 на улице Праволыбедской.
42-летний рязанец за рулем иномарки сбил местного жителя на нерегулируемом пешеходном переходе.
Пострадавший обращался за медпомощью.
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