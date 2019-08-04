В Туме пропал мужчина

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В клепиковском поселке Тума пропал 27-летний Сергеев Дмитриев. Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщили в поисково-спасательном отряде «
Мужчина пропал накануне.
Приметы: рост 183 сантиметров, среднего телосложения, глаза серые, волосы русые, коротко-стриженый. Был одет в черную толстовку, синие спортивные штаны и серые кеды.
Всех, кто знает о пропавшем, просят позвонить по телефонам:
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