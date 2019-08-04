В Москве задержали мужчину, который призывал к насилию в отношении детей силовиков

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В Москве возбудили уголовное дело в отношении человека, скрывавшегося под сетевым псевдонимом «Макс Стеклов», который призывал совершать насилие в отношении детей силовиков. Об этом сообщила
Злоумышленником оказался житель Подмосковья Владислав Синица 1989 года рождения. 31 июля он опубликовал в соцсети пост с призывом совершать насильственные действия в отношении детей сотрудников правоохранительных органов.
«Преступный умысел фигуранта был направлен на возбуждение вражды и ненависти ко всем сотрудникам правоохранительных органов и членам их семей», — отмечается в сообщении.
В жилище мужчины провели обыск, изъяли компьютер и мобильные телефоны злоумышленника.
Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 282 УК РФ.
Решается вопрос о заключении мужчины под стражу.
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