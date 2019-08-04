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В субботу, 3 августа, в Касимове три школьницы обокрали магазин «Ценошок», который находится в торговом доме «Алфавит». Об этом RZN.info сообщила сотрудница магазина.
По словам женщины, подростки украли джинсы и футболку. Школьницы попали на камеры видеонаблюдения.
Родителей просят вернуть вещи в течение суток, иначе сотрудники магазина обратятся в полицию.
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