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11:30, 4 августа 2019 56
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В Касимове три школьницы обокрали магазин

В Касимове три школьницы обокрали магазин

В субботу, 3 августа, в Касимове три школьницы обокрали магазин «Ценошок», который находится в торговом доме «Алфавит». Об этом RZN.info сообщила сотрудница магазина.

По словам женщины, подростки украли джинсы и футболку. Школьницы попали на камеры видеонаблюдения.

Родителей просят вернуть вещи в течение суток, иначе сотрудники магазина обратятся в полицию.


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