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10:38, 4 августа 2019 922
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Рязанец принял полицейских за рыбаков и рассказал им о браконьерах

Рязанец принял полицейских за рыбаков и рассказал им о браконьерах

Фото: Pixabay.com

В Кораблинском районе поймали двух браконьеров. Об этом сообщила пресс-служба рязанского УМВД.

Неподалеку от деревни Зараново в реке Ранова мужчина заметил сеть. Он рассказал об этом полицейским, которых принял за рыбаков.

«Полицейские, собирают у местных жителей информацию о скрытных местах ловли рыбы и возможных нарушителях, а затем, чтобы найти злоумышленников, нередко переодеваются рыбаками и на лодках проверяют акватории рек области», — пояснили в пресс-службе.

Оперативники поймали 72-летнего и 30-летнего жителей соседней деревни Фролово, когда те на лодке проверяли сети.

Полицейские изъял резиновую лодку и сети. Рыбу браконьер поймать не успели.

На жителей Кораблинского района завели уголовное дело по части 1 статьи 256 УК («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов»). Им грозит штраф от 300 до 500 тысяч рублей или до двух лет лишения свободы.

Отмечается, что младшего из мужчин привлекали к уголовной ответственности за грубое нарушение правил дорожного движения, которые повлекли тяжкие последствия.


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