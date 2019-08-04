Какой была «Подбелка-2019»? Первая часть фоторепортажа RZN.info

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RZN.info публикует первую часть фоторепортажа с фестиваля уличных музыкантов «Подбелка-2019». Он
Выступления музыкантов послушала первый зампред правительства Анна Рослякова. По ее словам, на фестивале чувствовалась «
Напомним, агентство RZN.info является учредителем и организатором «Подбелки» с 2011 года.
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