Хор РГУ выступил на фестивале православного пения на острове Валаам

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Молодежный хор Рязанского государственного университета имени Есенина выступил на Свято-Владимирском фестивале православного пения «
В юбилейном пятом фестивале поучаствовали коллективы из разных регионов России, а также Армении, Болгарии и Сербии.
Валаам — остров в северной части Ладожского озера, самый большой в составе Валаамского архипелага. Сюда ежегодно съезжаются лучшие хоры из России и ближнего зарубежья на фестиваль хоровой музыки «Просветитель».
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После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.