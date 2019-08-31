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В Брянске открыли первый в России предуниверсарий — школу, ориентированную на подготовку абитуриентов для Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова. Там будут учиться школьники из 10 и 11 классов,
Предуниверсарий находится в школе №59. Его возглавит один из лауреатов областного этапа конкурса «Учитель года-2019» Михаил Коренек.
На открытии предуниверсария приветствовал председатель Брянской облдумы Владимир Попков.
«Очевидно, что без вклада в нашу молодежь, в будущее нашей страны, невозможно достичь успеха, — отмтеил он. — Руководство области уделяет много внимания социальной сфере, медицине, образованию. Это стало возможным благодаря развитию экономики, пополнению бюджета. Сегодня бюджет области 72 миллиарда рублей».
Попков пожелал ученикам предуниверсария анйти «большую цель в жизни и всеми силами стремиться ее достичь».
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