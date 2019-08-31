Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:33, 31 августа 2019 179
 0    0

В Брянске открыли первый в России предуниверсарий

В Брянске открыли первый в России предуниверсарий

В Брянске открыли первый в России предуниверсарий — школу, ориентированную на подготовку абитуриентов для Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова. Там будут учиться школьники из 10 и 11 классов, сообщил сайт региональной облдумы.

Предуниверсарий находится в школе №59. Его возглавит один из лауреатов областного этапа конкурса «Учитель года-2019» Михаил Коренек.

На открытии предуниверсария приветствовал председатель Брянской облдумы Владимир Попков.

«Очевидно, что без вклада в нашу молодежь, в будущее нашей страны, невозможно достичь успеха, — отмтеил он. — Руководство области уделяет много внимания социальной сфере, медицине, образованию. Это стало возможным благодаря развитию экономики, пополнению бюджета. Сегодня бюджет области 72 миллиарда рублей».

Попков пожелал ученикам предуниверсария анйти «большую цель в жизни и всеми силами стремиться ее достичь».

Фото с сайта брянской облдумы


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
22 часа назад
Призрак пассажирского причала. Планы рязанских властей по развитию водного туризма увязли в бюрократической тине

Призрак пассажирского причала. Планы рязанских властей по развитию водного туризма увязли в бюрократической тине

Реализуются ли идеи о строительстве полноценного пассажирского причала?

Популярное
Комментируемое
Новое
15:48, 17 августа 2019 51 090
На Солотчинском мосту произошло серьезное ДТП. Фото
22:06, 17 августа 2019 29 751
На Солотчинском мосту произошло еще одно ДТП
15:34, 17 августа 2019 27 640
На следующей неделе в Рязанскую область вернется жара. Прогноз погоды
17:22, 17 августа 2019 27 602
Появилось видео с места ДТП на Солотчинском мосту
21:45, 17 августа 2019 24 991
Дождевики, конфетти и маски. По центральным улицам Рязани прошли театры древних городов
Все новости
Голосования

Довольны ли вы ограничением скорости на Солотчинском мосту?

Окончание опроса: 9.09.2019
Архив голосований
Форум