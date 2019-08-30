Стали известны подробности стрельбы в Клепиковском районе

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
53-летний житель поселка Болонь выстрелил из охотничьего ружья в односельчанина, который в это время выгуливал собаку. Об этом сообщил
По данным следствия, это произошло утром 28 августа. Раненый в грудь 51-летний потерпевший смог убежать и обратиться за медицинской помощью, злоумышленник скрылся с места преступления.
Подозреваемого задержали.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).
Напомним, ранее появилась первая
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьУ рязанского перинатального центра обустроили парковку на сто мест
|
cледующая новость →На улице Октябрьской в Туле нашли тело пенсионера
Предприятие эксплуатирует и обслуживает почти 850 километров водопроводных и свыше 730 километров канализационных сетей.