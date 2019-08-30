Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:18, 30 августа 2019 740
 0    0

«Все фигуранты дела о пропавших 25 миллионах уже не работают в вузе» — ректор радиоуниверситета

«Все фигуранты дела о пропавших 25 миллионах уже не работают в вузе» — ректор радиоуниверситета

Администрация радиоуниверситета прокомментировала ход дела о пропавших 25 миллионах рублей. Официальный ответ на запрос руководство вуза отправило в редакцию RZN.info.

Как рассказал представитель университета, с 2015 по 2016 года несколько работников вуза проводили исследования, на которые им выделили 72,5 миллиона рублей. Позже выяснилось, что никаких работ по этому соглашению они не выполнили.

В апреле 2017 года правоохранительные органы возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Потерпевшей стороной признано Минобрнауки России.

«Эти события произошли еще при прежнем руководителе университета Гурове. В настоящий момент финансовые претензии предъявлены обвиняемым. Все фигуранты этого дела в РГРТУ уже давно не работают», — написал и.о. ректора радиоуниверситета Михаил Чиркин.

Напомним ранее минобрнауки потребовало у рязанского радиоуниверситета вернуть 25 миллионов.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 дня назад
Новое Рыбное: быть или не быть? Почему новое жилье в динамично развивающемся райцентре становится все более привлекательным

Новое Рыбное: быть или не быть? Почему новое жилье в динамично развивающемся райцентре становится все более привлекательным

О секретах привлекательности рыбновских новостроек и особенностях местного рынка недвижимости.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:48, 17 августа 2019 50 986
На Солотчинском мосту произошло серьезное ДТП. Фото
22:06, 17 августа 2019 29 712
На Солотчинском мосту произошло еще одно ДТП
15:34, 17 августа 2019 27 596
На следующей неделе в Рязанскую область вернется жара. Прогноз погоды
17:22, 17 августа 2019 27 530
Появилось видео с места ДТП на Солотчинском мосту
21:45, 17 августа 2019 24 938
Дождевики, конфетти и маски. По центральным улицам Рязани прошли театры древних городов
Все новости
Голосования

Довольны ли вы ограничением скорости на Солотчинском мосту?

Окончание опроса: 9.09.2019
Архив голосований
Форум