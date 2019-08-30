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Администрация радиоуниверситета прокомментировала ход дела о пропавших 25 миллионах рублей. Официальный ответ на запрос руководство вуза отправило в редакцию RZN.info.
Как рассказал представитель университета, с 2015 по 2016 года несколько работников вуза проводили исследования, на которые им выделили 72,5 миллиона рублей. Позже выяснилось, что никаких работ по этому соглашению они не выполнили.
В апреле 2017 года правоохранительные органы возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Потерпевшей стороной признано Минобрнауки России.
«Эти события произошли еще при прежнем руководителе университета Гурове. В настоящий момент финансовые претензии предъявлены обвиняемым. Все фигуранты этого дела в РГРТУ уже давно не работают», — написал и.о. ректора радиоуниверситета Михаил Чиркин.
Напомним ранее минобрнауки
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