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В пятницу, 30 августа, во дворе дома в Канищеве застряла полицейская машина. Информация об этом появилось в группе «ВКонтакте».
На кадрах видно, что полицейская машина стоит в песке по середине дороги.
Ранее подобный инцидент произошел со
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Предприятие эксплуатирует и обслуживает почти 850 километров водопроводных и свыше 730 километров канализационных сетей.