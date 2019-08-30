В Ряжске на заправке у москвича украли документы и телефон

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У 34-летнего жителя Москвы в Ряжске украли кошелек с 30 тысячами рублей, личными документами и сотовый телефон. Об этом сообщил
Мужчина был уверен, что оставил кошелек в уборной на АЗС.
Пообщавшись с супругами работниц заправки, сотрудники полиции выяснили, что муж одной из них — 31-летней жительницы соседнего района — пользуется вещами, пропавшими у пострадавшего. Затем выявили и другие обстоятельства, указывающие на причастность сотрудницы АЗС к краже. Злоумышленницу задержали.
По предварительной информации, работница АЗС нашла в уборной кошелек и телефон. Похищенное изъяли.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Ей грозит до пяти лет тюрьмы.
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