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16:48, 30 августа 2019 201
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В Ряжске на заправке у москвича украли документы и телефон

В Ряжске на заправке у москвича украли документы и телефон

У 34-летнего жителя Москвы в Ряжске украли кошелек с 30 тысячами рублей, личными документами и сотовый телефон. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

Мужчина был уверен, что оставил кошелек в уборной на АЗС.

Пообщавшись с супругами работниц заправки, сотрудники полиции выяснили, что муж одной из них — 31-летней жительницы соседнего района — пользуется вещами, пропавшими у пострадавшего. Затем выявили и другие обстоятельства, указывающие на причастность сотрудницы АЗС к краже. Злоумышленницу задержали.

По предварительной информации, работница АЗС нашла в уборной кошелек и телефон. Похищенное изъяли.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Ей грозит до пяти лет тюрьмы.


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