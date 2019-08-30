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В Рязанской области проживает 133 пенсионера старше ста лет. В среду, 28 августа, данные опубликовал «Рязаньстат».
Большинство перешагнувших 100-летний возрастной рубеж проживают в Рязани (84 человека).
Число пенсионеров старше 80 лет в Рязанской области превысило 50 тысяч человек. Это 13% от всего населения региона.
Подавляющее большинство долгожителей — женщины (39 476 человек), а мужчин в возрасте 80 лет и старше — 10 618 человек.
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