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9:22, 30 августа 2019 694
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В Рязанском перинатальном центре от пневмонии умер младенец

В Рязанском перинатальном центре от пневмонии умер младенец

В Рязанском перинатальном центре от пневмонии умер младенец. Об этом RZN.info сообщил собственный источник.

Это произошло в четверг, 29 августа. Девочка родилась около двух недель назад.

Официальной информации о причинах смерти пока нет.


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