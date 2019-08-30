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В Рязанском перинатальном центре от пневмонии умер младенец. Об этом RZN.info сообщил собственный источник.
Это произошло в четверг, 29 августа. Девочка родилась около двух недель назад.
Официальной информации о причинах смерти пока нет.
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Предприятие эксплуатирует и обслуживает почти 850 километров водопроводных и свыше 730 километров канализационных сетей.