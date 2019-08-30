В Рязани украли велосипед из городского проката

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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
Рязанские полицейские задержали злоумышленника, подозреваемого в краже прокатного велосипеда. Об этом сообщил
В полицию обратился работник организации, предоставляющей в Рязани велосипеды для проката. Ночью с одной из площадок пропал велосипед, причем подтверждения, что велосипед взяли в аренду, не поступало.
С помощью охранной системы велосипеда установили, что пропавшее транспортное средство находится в одном из домов на улице Островского.
Пропавший велосипед находится в квартире 57-летнего рязанца. Когда пришли полицейские, хозяин квартиры пытался разблокировать устройство, запирающее движение заднего колеса.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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