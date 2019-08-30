Рязанскую библиотеку имени Есенина отремонтируют за 12 миллионов рублей

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Рязанскую библиотеку имени Есенина отремонтируют. Тендеры на проведение работ опубликован на
Всего опубликованы четыре тендера на общую сумму 12 145 599 рублей.
Стоимость первого — около трех миллионов. На эти деньги подрядчик должен заменить в здании окна, удалить старую штукатурку и наложить новую, а также покрасить фасад. Еще пять миллионов потратят на внутренние работы.
По два миллиона уйдет на ремонт кровли и входной группы.
Аукционы в электронной форме проведут 11 сентября.
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