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9:46, 30 августа 2019 220
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Рязанскую библиотеку имени Есенина отремонтируют за 12 миллионов рублей

Рязанскую библиотеку имени Есенина отремонтируют за 12 миллионов рублей

Рязанскую библиотеку имени Есенина отремонтируют. Тендеры на проведение работ опубликован на сайте госзакупок.

Всего опубликованы четыре тендера на общую сумму 12 145 599 рублей.

Стоимость первого — около трех миллионов. На эти деньги подрядчик должен заменить в здании окна, удалить старую штукатурку и наложить новую, а также покрасить фасад. Еще пять миллионов потратят на внутренние работы.

По два миллиона уйдет на ремонт кровли и входной группы.

Аукционы в электронной форме проведут 11 сентября.


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