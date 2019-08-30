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17:57, 30 августа 2019 116
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В Рязани на слушаниях обсудят застройку между площадью Победы и вокзалом «Рязань-1»

В Рязани на слушаниях обсудят застройку между площадью Победы и вокзалом «Рязань-1»

В Рязани на слушаниях обсудят застройку между площадью Победы и вокзалом «Рязань-1». Об этом сообщил сайт мэрии.

Предметом слушаний станет изменение генплана в границах Малого шоссе, Кооперативного переулка и Цветного бульвара.

Один участок планируют перевести в единую общественно-жилую зону, другой — в зону застройки многоэтажками. Сейчас на участке располагаются несколько ветхих домов.

Обсуждение пройдет в четверг, 26 сентября, в административном здании № 107 на улице Введенской, кабинет № 219. Начало в 18:00.


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