В пятницу и выходные рязанских водителей проверят на трезвость

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В пятницу и выходные, 30 августа — 1 сентября, рязанских водителей проверят на трезвость. Об этом сообщила
На территории области пройдут массовые рейды.
Рязанцев призвали не оставаться равнодушными, если кто-то садится за руль пьяным или грубо нарушает ПДД. В таких случаях необходимо звонить по телефону 29-74-54, 29-74-62 или 112.
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Предприятие эксплуатирует и обслуживает почти 850 километров водопроводных и свыше 730 километров канализационных сетей.