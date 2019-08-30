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10:29, 30 августа 2019 67
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В пятницу и выходные рязанских водителей проверят на трезвость

В пятницу и выходные рязанских водителей проверят на трезвость

В пятницу и выходные, 30 августа — 1 сентября, рязанских водителей проверят на трезвость. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

На территории области пройдут массовые рейды.

Рязанцев призвали не оставаться равнодушными, если кто-то садится за руль пьяным или грубо нарушает ПДД. В таких случаях необходимо звонить по телефону 29-74-54, 29-74-62 или 112.


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