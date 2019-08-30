В машине тамбовчанина нашли почти две тысячи пачек контрафактных сигарет

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В машине жителя Моршанска нашли почти две тысячи пачек контрафактных сигарет. Об этом
Мужчину останвоили в четверг, 29 августа, в 8:30 на 84 километре автотрассы «Тамбов-Шацк». 38-летний мужчина вез 1 846 печек сигарет, ч тобы затем продать.
На злоумышленника завели уголовное дело по статье 171 УК («Незаконное предпринимательство»). Ему грозит штраф до 300 тысяч рублей, либо до 480 часов обязательных работ, либо арест до шести месяцев.
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Предприятие эксплуатирует и обслуживает почти 850 километров водопроводных и свыше 730 километров канализационных сетей.