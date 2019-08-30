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В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября. С таким заявлением выступил депутат Василий Власов, сообщило РИА
Автор проекта считает, что у учеников и студентов очень высокая нагрузка: экзамены заканчиваются к началу июля и фактически каникулы длятся всего два месяца. Кроме этого, многие из них предпочитают летом работать.
«Необходимо помнить, что работодатели требуют от выпускников наличия опыта работы. Продление летних каникул позволит частично решить эту проблему. Также данная мера будет способствовать развитию туризма в России, поскольку наши сограждане с детьми смогут выезжать на южные курорты страны в сентябре», — заявил парламентарий.
Пилотный проект он предложил запустить в Хабаровском и Приморском краях.
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