В Дядькове сбили мужчину на самокате

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: УМВД по Рязанской области
В четверг, 29 августа, в 20:15 в Дядькове около дома №2 на 2-м Бульварном проезде сбили мужчину на самокате. Об этом сообщила
По предварительной информации, 31-летний рязанец на Nissan Almera, двигаясь по двору, столкнулся с электро-самокатом Kugoo, которым управлял 34-летний рязанец.
Пешехода с травмами доставили в медучреждение.
Обстоятельства ДТП уточняются.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Рассказове «четырнадцатая» врезалась в «Форд»
|
cледующая новость →Калужанин ударил женщину по лицу вилами
О том, как сочетать высокий уровень сервиса, доступную стоимость товара и безупречную репутацию, мы побеседовали с руководителем салонов «Мой взгляд» и «MonView».