В Александро-Невском районе легковушка столкнулась с грузовиком, есть пострадавший

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В Александро-Невском районе легковушка столкнулась с грузовиком. Об этом сообщил
Авария произошла 29 августа, в 02:20, на 334-ом километре автодороги Р-22 «Каспий».
19-летний житель Рязанской области на ВАЗ-21130, по предварительным данным, столкнулся с грузовым автомобилем Mercedes-Benz, за рулем которого находился 23-летний житель Тверской области.
Водителя легкового автомобиля госпитализировали.
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