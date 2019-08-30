Рыбновским утопленником оказался местный житель

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Рыбновским утопленником оказался 50-летний местный житель. Об этом
По предварительным данным, мужчина, труп которого
«Он жил один, и о его пропаже никто не заявлял», — уточнил следователь.
В реке рыбновец провел примерно сутки. На мужчине была одежда, в кармане — ключи.
В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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Предприятие эксплуатирует и обслуживает почти 850 километров водопроводных и свыше 730 километров канализационных сетей.