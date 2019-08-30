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13:05, 30 августа 2019 133
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Рыбновским утопленником оказался местный житель

Рыбновским утопленником оказался местный житель

Рыбновским утопленником оказался 50-летний местный житель. Об этом RZN.info сообщил следователь Рязанского МСО СУ СК по Рыбновскому району Дмитрий Крутов.

По предварительным данным, мужчина, труп которого достали из реки Дубянка в среду, 28 августа, является жителем Рыбного.

«Он жил один, и о его пропаже никто не заявлял», — уточнил следователь.

В реке рыбновец провел примерно сутки. На мужчине была одежда, в кармане — ключи.

В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.


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