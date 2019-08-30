Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:36, 30 августа 2019 227
 0    0

Рязанский митрополит возглавил Будапештско-Венгерскую епархию

Рязанский митрополит возглавил Будапештско-Венгерскую епархию

Фото: Рязанская епархия

Рязанский митрополит возглавил Будапештско-Венгерскую епархию, сообщил сайт рязанской епархии.

«Преосвященному митрополиту Рязанскому и Михайловскому Марку в дополнение к несомому послушанию было поручено управление Будапештско-Венгерской епархией с именованием титула в пределах указанной епархии «Будапештский и Венгерский», — говорится в сообщении.

Такое решение принял священный синод. Заседание прошло в пятницу, 30 августа, его возглавил патриарх Кирилла.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
7 часов назад
Наставники, друзья и семья. Водитель РНПК рассказал о работе на заводе

Наставники, друзья и семья. Водитель РНПК рассказал о работе на заводе

Водитель уже 38 лет колесит по дорогам завода.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:48, 17 августа 2019 51 020
На Солотчинском мосту произошло серьезное ДТП. Фото
22:06, 17 августа 2019 29 718
На Солотчинском мосту произошло еще одно ДТП
15:34, 17 августа 2019 27 605
На следующей неделе в Рязанскую область вернется жара. Прогноз погоды
17:22, 17 августа 2019 27 545
Появилось видео с места ДТП на Солотчинском мосту
21:45, 17 августа 2019 24 949
Дождевики, конфетти и маски. По центральным улицам Рязани прошли театры древних городов
Все новости
Голосования

Довольны ли вы ограничением скорости на Солотчинском мосту?

Окончание опроса: 9.09.2019
Архив голосований
Форум