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Фото: Рязанская епархия
Рязанский митрополит возглавил Будапештско-Венгерскую епархию, сообщил
«Преосвященному митрополиту Рязанскому и Михайловскому Марку в дополнение к несомому послушанию было поручено управление Будапештско-Венгерской епархией с именованием титула в пределах указанной епархии «Будапештский и Венгерский», — говорится в сообщении.
Такое решение принял священный синод. Заседание прошло в пятницу, 30 августа, его возглавил патриарх Кирилла.
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Водитель уже 38 лет колесит по дорогам завода.