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Рязанские врачи спасли пациента, от которого отказались в столичной клинике. Об этом сообщил
Шестидесятилетний житель Рязанского района поступил в кардиодиспансер в начале лета. Главный сосуд, который отходит от аорты, питал правую руку и правую половину головы, не пропускал кровь из-за появления атеросклеротической бляшки — патологии, затрудняющий кровоток и поражающей артерию.
Из-за нарушений снизилось кровоснабжение головного мозга. Врачи отмечали высокую опасность летального исхода.
Опыта операций, необходимых при таком диагнозе, в регионе не было, поэтому пациента направили в одну из федеральных клиник.
По данным минздрава, московским хирургам не удалось исправить ситуацию. Больной вернулся в Рязань и вновь обратился за помощью кардиодиспансер.
«Случай чрезвычайно сложный, ответственность врачей очень велика. Конечно, были сомнения, тщательно взвешивались все „за“ и „против“. Мы провели несколько совещаний, выслушали точку зрения всех специалистов и в итоге решили делать операции», — рассказал заведующий отделением рентгенэндоваскулярной хирургии Рязанского кардиодиспансера Сергей Бирюков.
После проведения подготовительной терапии бригада медиков во главе с Сергеем Бирюковым провели операцию. Она длилась в течение часа и прошла успешно.
«В результате высокотехнологичного эндоваскулярного вмешательства удалось справиться с закупоркой. Больному был поставлен стент, пораженный участок полностью восстановлен», — отметил Бирюков.
Пациента уже выписали из стационара.
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