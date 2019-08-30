Рязанцы присоединятся к фестивалю энергетиков #ВместеЯрче

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«Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» проведет региональную акцию в рамках фестиваля #ВместеЯрче.
Мероприятие пройдет 6 сентября на улице Почтовой с 18:00 до 20:00 в рамках праздника «Привет, студент!», посвященного закрытию общегородского сезонного проекта «Фестивальное лето. Встречи на Почтовой».
Сотрудники «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» совместно с представителями рязанского студенческого энергетического отряда «Потенциал» пригласили жителей и гостей города поучаствовать познавательной программе, направленной на пропаганду бережного отношения к энергоресурсам и окружающей среде.
Желающие смогут поучаствовать в тематической викторине и проверить свой уровень знаний в области энергосбережения, сфотографироваться в профессиональной экипировке энергетика, а самые активные посетители праздника получат призы.
Для детей будет работать площадка для рисования и раскрашивания специальных «энергобезопасных» и «энергосберегающих» открыток. Ребята, участвующие в творческих заданиях, получат на память сувениры и памятки с правилами энергосбережения и электробезопасности.
Фестиваль #ВместеЯрче проводится с 2016 года при поддержке Минэнерго России, Минпросвещения России, Минобрнауки России, Росмолодежи, Министерства культуры России.
Партнер фестиваля — ПАО «Россети».
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