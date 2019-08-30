«Русская кожа» разработала авиационную кожу класса люкс для салона вертолета «Ансат»

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Компания АО «Русская кожа» разработала и произвела натуральную авиационную кожу класса люкс для салона вертолета «Ансат».
Презентация вертолета «Ансат» с салоном, выполненным в стиле Aurus, прошла на международном авиакосмическом салоне МАКС-2019.
В день открытия МАКСА президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган оценили удобство салона вертолета. Также обивку салона вертолета оценили посетители мероприятия.
«При создании уникального артикула для вертолета „Ансат“ были применены наработки, полученные в ходе создания кож для автомобилей семейства ЕМП (AURUS), доработаны весовые характеристики и характеристики негорючести в связи с особыми требованиями авиационной промышленности», — рассказали на Рязанском кожевенном заводе.
Там добавили, что выпускаемая на Рязанском кожевенном заводе авиационная кожа обладает уникальными эксплуатационными свойствами, соответствует всем техническим характеристикам, сертифицирована по международным стандартам, обладает огнестойкостью, отсутствием выделения запаха в замкнутом пространстве, устойчивостью к истиранию и образованию пятен и рядом других необходимых свойств.
«Для АО „Русская кожа“ — это очень важный и значимый проект, непрерывно ведутся разработки и технологии постоянно совершенствуются», — отметили в организации.
Фото Алексей Никольский/ТАСС
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