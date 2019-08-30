Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:16, 30 августа 2019 161
 0    0

Приставы арестовали два автомобиля у рязанских должников

Приставы арестовали два автомобиля у рязанских должников

В четверг, 29 августа, рязанские приставы вместе с представителями МУП «РМПТС» провели рейд по взысканию задолженности у потребителей коммунальных услуг (в частности — отопление и горячее водоснабжение (ГВС).

У одного из должников изъяли Renault Logan, стоимостью около 200 тысяч рублей. Долг потребителя составил почти 255 тысяч рублей.

Также во время рейда 22 августа 2019 года арестовали автомобиль подобной марки.

Изъятые машины передали на хранение.

Теперь автомобили продадут через «Росимущество» в счет погашения долга за отопление и ГВС.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
7 часов назад
Рязанский «Водоканал»: Стабильная работа на благо города

Рязанский «Водоканал»: Стабильная работа на благо города

Предприятие эксплуатирует и обслуживает почти 850 километров водопроводных и свыше 730 километров канализационных сетей.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:48, 17 августа 2019 51 015
На Солотчинском мосту произошло серьезное ДТП. Фото
22:06, 17 августа 2019 29 717
На Солотчинском мосту произошло еще одно ДТП
15:34, 17 августа 2019 27 604
На следующей неделе в Рязанскую область вернется жара. Прогноз погоды
17:22, 17 августа 2019 27 542
Появилось видео с места ДТП на Солотчинском мосту
21:45, 17 августа 2019 24 948
Дождевики, конфетти и маски. По центральным улицам Рязани прошли театры древних городов
Все новости
Голосования

Довольны ли вы ограничением скорости на Солотчинском мосту?

Окончание опроса: 9.09.2019
Архив голосований
Форум