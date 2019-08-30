Приставы арестовали два автомобиля у рязанских должников

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В четверг, 29 августа, рязанские приставы вместе с представителями МУП «РМПТС» провели рейд по взысканию задолженности у потребителей коммунальных услуг (в частности — отопление и горячее водоснабжение (ГВС).
У одного из должников изъяли Renault Logan, стоимостью около 200 тысяч рублей. Долг потребителя составил почти 255 тысяч рублей.
Также во время рейда 22 августа 2019 года арестовали автомобиль подобной марки.
Изъятые машины передали на хранение.
Теперь автомобили продадут через «Росимущество» в счет погашения долга за отопление и ГВС.
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Предприятие эксплуатирует и обслуживает почти 850 километров водопроводных и свыше 730 километров канализационных сетей.