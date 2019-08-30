Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:30, 30 августа 2019 175
 0    0

На улице Горького четыре машины столкнулись «паровозиком»

На улице Горького четыре машины столкнулись «паровозиком»

В пятницу, 30 августа, на улице Горького машины столкнулись «паровозиком». Фото опубликовали в группе «Подслушано у водителей Рязани».

На кадрах видно, что столкнулись четыре автомобиля.

Очевидцы сообщили, что из-за аварии на месте образовалась пробка.

Информация о произошедшем выясняется.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
6 часов назад
Наставники, друзья и семья. Водитель РНПК рассказал о работе на заводе

Наставники, друзья и семья. Водитель РНПК рассказал о работе на заводе

Водитель уже 38 лет колесит по дорогам завода.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:48, 17 августа 2019 51 015
На Солотчинском мосту произошло серьезное ДТП. Фото
22:06, 17 августа 2019 29 717
На Солотчинском мосту произошло еще одно ДТП
15:34, 17 августа 2019 27 604
На следующей неделе в Рязанскую область вернется жара. Прогноз погоды
17:22, 17 августа 2019 27 542
Появилось видео с места ДТП на Солотчинском мосту
21:45, 17 августа 2019 24 948
Дождевики, конфетти и маски. По центральным улицам Рязани прошли театры древних городов
Все новости
Голосования

Довольны ли вы ограничением скорости на Солотчинском мосту?

Окончание опроса: 9.09.2019
Архив голосований
Форум