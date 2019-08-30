На рязанский автовокзал вновь завели дело за навязывание страховки пассажирам

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Сотрудники рязанского управления Роспотребнадзора
Установлено, что кассир оформила страховку без согласия специалиста, а также впереди стоящего пассажира.
По результатам закупки выяснилось, что юридическое лицо предписание не выполнило.
За выявленное нарушение возбуждено дело об административном правонарушении.
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Предприятие эксплуатирует и обслуживает почти 850 километров водопроводных и свыше 730 километров канализационных сетей.