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19:23, 30 августа 2019 68
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На рязанский автовокзал вновь завели дело за навязывание страховки пассажирам

На рязанский автовокзал вновь завели дело за навязывание страховки пассажирам

Сотрудники рязанского управления Роспотребнадзора вновь провели контрольную закупку на центральном автовокзале, сообщила пресс-служба ведомства.

Установлено, что кассир оформила страховку без согласия специалиста, а также впереди стоящего пассажира.

По результатам закупки выяснилось, что юридическое лицо предписание не выполнило.

За выявленное нарушение возбуждено дело об административном правонарушении.


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