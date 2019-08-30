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На проезде Яблочкова на несколько дней перекроют движение. Об этом сообщил сайт горадминистрации.
Из-за капремонта перекроют движение в районе дома №5. Ограничения начнут действовать с 10:00 31 августа до 0:00 4 сентября.
На время работ там установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Места огородят.
Рязанцев попросили учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.
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Водитель уже 38 лет колесит по дорогам завода.