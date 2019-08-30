Муромский производитель матрацов выплатил сотрудникам более четырех миллионов рублей долга

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Фото: Pixabay.com
Муромское предприятие «СТЭМ» выплатило сотрудникам более четырех миллионов рублей долга. Об этом
У «СТЭМ» есть подразделения в Муроме и Навашине. В основном предприятие производит матрацы.
В декабре 2018 года производство фактически остановилось. При этом зарплату не получили 164 работника.
На гендиректора завели уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК («Полная невыплата заработной платы»). Он выплатил долг перед сотрудниками.
Уголовное дело направили в мировой суд с ходатайством о прекращении преследования и назначении руководителю предприятия штрафа.
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