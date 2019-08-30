Мэрия проверила территории около школ на Московском

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И.о. главы мэрии Владимир Бурмистров и руководители структурных подразделений посетили территории около образовательных учреждений Московского района. Об этом сообщил
Бурмистров осмотрел благоустройство прилегающих участков, проезды к школам, дорожную разметку, знаки, качество освещения около школ №№53, 55, 56, 58, 70, детского сада №3 и другие территории.
При осмотре территории у школы №58, Владимир Бурмистров поручил убрать ее от мусора, окосить траву, покрасить забор школы.
Также он отметил, что прочистку ливневки около образовательного учреждения необходимо завершить до 2 сентября.
После осмотра территории у школы №56 участникам объезда поручили до конца недели вывезти опиленные сухие ветви деревьев.
Около детсада №3 Бурмистров попросил к понедельнику вывезти строительные материалы и мусор, оставшиеся после демонтажа летней веранды во дворе сада.
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Водитель уже 38 лет колесит по дорогам завода.