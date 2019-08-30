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Лисят, которых спасла семья из Спасска, выпустили в лес. Об этом пишет издательство «
«Семья Назарцевых решила, что их подопечным Гоше и Гаврюше будет лучше в дикой природе, а не в квартире или дома во дворе», — говорится в сообщении.
Животных отвезли в лес рядом с Окским заповедником.
Отметим, охота в этих местах запрещена.
Напомним, в мае Светлана и Сергей Назарцевы из Спасска
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Водитель уже 38 лет колесит по дорогам завода.