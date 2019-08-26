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Фото: Издательство «Пресса»
Супруги из Спасска спасли двух лисят. Об этом пишет ИД «
В мае Светлана и Сергей Назарцевы из Спасска пошли в лес за грибами и вернулись с двумя лисятами.
Грибники сначала увидели мертвую лису, а рядом с нет четырех мертвых лисят. Двух лисят, которые остались в живых, они забрали домой. Супруги купили животным детскую бутылочку и накормили молоком, затем отвезли в ветлечебницу, где их осмотрели, сделали необходимые прививки и выдали каждому паспорт, присвоив одному имя Гоша, другому — Гаврюша.
Сейчас лисятам по четыре месяца. Хозяева выгуливают их на цепи около леса.
Супруги пытались обратиться в в лесничества, в заповедник, чтобы пристроить туда Гошу и Гаврюшу, но им везде отвечают, что лис и так много, отказываясь приютить лисят.
Назарцевы не могут выпустить лисят в лес, поскольку понимают, что животным без человека не выжить.
Пока выхода из сложившейся ситуации супруги не нашли.
Если вы можете помочь пристроить лисят, звоните в редакцию «
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