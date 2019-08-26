Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:16, 26 августа 2019 618
 0    0

Супруги из Спасска спасли двух лисят

Супруги из Спасска спасли двух лисят

Фото: Издательство «Пресса»

Супруги из Спасска спасли двух лисят. Об этом пишет ИД «Пресса».

В мае Светлана и Сергей Назарцевы из Спасска пошли в лес за грибами и вернулись с двумя лисятами.

Грибники сначала увидели мертвую лису, а рядом с нет четырех мертвых лисят. Двух лисят, которые остались в живых, они забрали домой. Супруги купили животным детскую бутылочку и накормили молоком, затем отвезли в ветлечебницу, где их осмотрели, сделали необходимые прививки и выдали каждому паспорт, присвоив одному имя Гоша, другому — Гаврюша.

Сейчас лисятам по четыре месяца. Хозяева выгуливают их на цепи около леса.

Супруги пытались обратиться в в лесничества, в заповедник, чтобы пристроить туда Гошу и Гаврюшу, но им везде отвечают, что лис и так много, отказываясь приютить лисят.

Назарцевы не могут выпустить лисят в лес, поскольку понимают, что животным без человека не выжить.

Пока выхода из сложившейся ситуации супруги не нашли.

Если вы можете помочь пристроить лисят, звоните в редакцию «Спасских вестей», там вам помогут связаться с Сергеем и Светланой.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
5 дней назад
В Рязани завершились «Дни международного бизнеса». Итоги форума

В Рязани завершились «Дни международного бизнеса». Итоги форума

Итоги масштабного бизнес-мероприятия подвел руководитель Рязанского Центра поддержки экспорта Анатолий Маркин.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:48, 17 августа 2019 50 470
На Солотчинском мосту произошло серьезное ДТП. Фото
22:06, 17 августа 2019 29 555
На Солотчинском мосту произошло еще одно ДТП
15:34, 17 августа 2019 27 402
На следующей неделе в Рязанскую область вернется жара. Прогноз погоды
17:22, 17 августа 2019 27 225
Появилось видео с места ДТП на Солотчинском мосту
21:45, 17 августа 2019 24 633
Дождевики, конфетти и маски. По центральным улицам Рязани прошли театры древних городов
Все новости
Форум