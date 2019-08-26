Супруги из Спасска спасли двух лисят. Об этом пишет ИД « Пресса ».

В мае Светлана и Сергей Назарцевы из Спасска пошли в лес за грибами и вернулись с двумя лисятами.

Грибники сначала увидели мертвую лису, а рядом с нет четырех мертвых лисят. Двух лисят, которые остались в живых, они забрали домой. Супруги купили животным детскую бутылочку и накормили молоком, затем отвезли в ветлечебницу, где их осмотрели, сделали необходимые прививки и выдали каждому паспорт, присвоив одному имя Гоша, другому — Гаврюша.

Сейчас лисятам по четыре месяца. Хозяева выгуливают их на цепи около леса.

Супруги пытались обратиться в в лесничества, в заповедник, чтобы пристроить туда Гошу и Гаврюшу, но им везде отвечают, что лис и так много, отказываясь приютить лисят.

Назарцевы не могут выпустить лисят в лес, поскольку понимают, что животным без человека не выжить.

Пока выхода из сложившейся ситуации супруги не нашли.