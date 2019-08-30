Депутат гордумы предложила Сорокиной привести в единый стиль вывески в центре Рязани

В пятницу, 30 августа, и.о. главы администрации Елена Сорокина, ее заместители и руководители структурных подразделений встретилась с почетными гражданами Рязани, сообщил сайт горадминистрации.

«Все предложения и замечания, озвученные сегодня, будут учтены в нашей работе. Ваш опыт бесценен, все вы — настоящие профессионалы в своих отраслях, — подчеркнула Елена Сорокина, — ваше мнение очень важно для нас, а заинтересованный разговор о существующих проблемах и перспективах — составляющая успешного развития Рязани».

К руководству города обратилась замглавы муниципального образования Лариса Максимова. Она предложила усилить работу префектур по всем направлениям комплекса городского хозяйства.

Депутат гордумы Екатерина Филиппова предложила привести в единый стиль вывески в центре города.

Депутат облдумы Евгений Баранкин обратил внимание властей на благоустройство дворов. Советник по здравоохранению Рязанской облдумы Михаил Титов предложил привести в порядок набережную Рюминского пруда и сам водоем, привлечь для этих целей волонтеров.

Среди озвученных тем было развитие туристической сферы в городе. Директор музея-усадьбы академика Павлова Наталья Загрина посоветовала привести в единый стиль улицу Павлова и создать современные пешеходные зоны в Рязани.

Почетный гражданин Михаил Филиппов поднял вопрос о создании парковочного пространства. Он отметил, что все деньги, заплаченные автолюбителями за право оставить машину на стоянке, должны идти в бюджет города.

Почетный гражданин, участник Великой Отечественной войны Дмитрий Черничкин предложил усилить видеонаблюдение за городскими улицами и общественными пространствами, ужесточить контроль за состоянием и сохранностью памятных досок. Кроме того, рассмотреть вопрос создания в Рязани аллеи ветеранов к 75-летию Великой Победы.

Почетный гражданин Рязани, руководитель «Водоканала» в 80-е и 90-е годы Иван Татанов предложил полностью перевести город на артезианское водоснабжение и провести проверку очистных сооружений.

В совещании принял участие Российский путешественник и полярный исследователь, государственный и общественный деятель, Герой РФ Михаил Малахов.

«Необходимо налаживать принцип обратной связи и тесного контакта почетных граждан с народом. У жителей нашего города есть серьезный интеллектуальный потенциал. Мнение рязанцев должно быть услышано», — подчеркнул он.