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В субботу, 3 августа, перед Солотчинским мостом образовалась большая пробка. По данным сервиса «Яндекс. Карты», скорость машин не превышает двух километров в час.
Судя по фотографии, затор образовался из-за того, что водитель Citroen менял заднее колесо. Рядом с ним остановился Renault Duster, также неподалеку припарковался эвакуатор.
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