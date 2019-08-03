Instagram и WhatsApp переименуют

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Фото: Pixabay.com
В название приложений Instagram и WhatsApp добавят уточнение «от Facebook»,
Новые названия можно будет увидеть в в магазинах приложений Apple и Google Play, а также внутри Instagram и WhatsApp. На экране гаджетов приложения будут именовать по-прежнему.
Источники отмечают, что такая мера должна улучшить репутацию Facebook на фоне скандалов из-за утечки персональных данных.
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.