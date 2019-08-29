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16:06, 29 августа 2019 40
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Житель Ряжска чуть не убил знакомого вилкой из-за «внезапной обиды»

Житель Ряжска чуть не убил знакомого вилкой из-за «внезапной обиды»

Житель Ряжска чуть не убил знакомого вилкой. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

22-летний потерпевший рассказал полицейским, что он пришел в гости к своему 23-летнему приятелю. Молодые люди всю ночь выпивали, а на следующий день хозяин дома «внезапно обиделся на гостя» и, схватив со стола вилку, стал угрожать ему убийством.

«Вилка была металлической и острой — мужчина сильно испугался и поспешил скрыться в соседней комнате, из которой позвонил в полицию и попросил помощи», — говорится в сообщении.

В отношении буяна возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ.


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