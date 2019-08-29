Жительница Шилова зарезала мужчину, защищая мужа

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Жительницу Шилова подозревают в убийстве мужчины. В отношении нее возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК (убийство). Об этом сообщил
По данным следствия, днем в среду, 28 августа, в квартире поссорились приятели. Гость несколько раз ударил хозяина квартиры, после чего сожительница последнего ударила потерпевшего ножом в грудь. От полученных телесных повреждений 36-летний мужчина скончался в больнице.
Расследование дела продолжается.
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