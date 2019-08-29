В УМВД рассказали о состоянии рязанских полицейских, пострадавших в аварии в Дагестане месяц назад

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Стало известно, в каком состоянии находятся рязанские полицейские, пострадавшие в аварии в Дагестане месяц назад. Об этом сообщил
В настоящее время в госпитале продолжают лечиться четверо сотрудников рязанской полиции. Двоих из них в ближайшее время выпишут.
Начальник управления организации охраны общественного порядка УМВД России по Рязанской области полковник полиции Андрей Остапенко поблагодарил сотрудников госпиталя за профессионализм и отметил, что рязанские полицейские находятся в комфортных условиях и получают от врачей и персонала госпиталя всю необходимую помощь.
Напоним, авария произошла в среду, 24 июля, около населенного пункта Калиновка Тарумовского района. В машине ехали 13 сотрудников УМВД по Рязанской области, которые находились в служебной командировке в Северо-Кавказском регионе. «КамАЗ»
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В июле 2019 года в жилищном законодательстве произошли изменения.